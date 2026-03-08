SGE-Spiel lange unterbrochen Drei Kapitänsgeschichten und drei Feldverweise Olaf Paare 08.03.2026, 11:31 Uhr

i Trickreich, laufstark, engagiert: Levi Mukamba (rechts) war nach seiner Einwechslung für den verletzten Jamal Willrich ein Aktivposten der Bad Kreuznacher Eintracht. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der wichtige 3:2-Sieg der SG Eintracht Bad Kreuznach gegen den FC Bienwald Kandel hatte es in sich. Das Spiel war nach einem Zusammenprall 25 Minuten unterbrochen, in der Folge dezimierte sich der Gast, am Ende standen nur acht Mann auf dem Feld.

Die Heimserie hält. Mit dem sechsten Dreier im Nahe-Stadion in Folge vergrößerte die SG Eintracht Bad Kreuznach den Abstand auf die Abstiegsregion der Fußball-Verbandsliga. Der 3:2 (1:2)-Sieg gegen den Dritten, den FC Bienwald Kandel, war auf den ersten Blick eine Überraschung, auf den zweiten Blick aber ein Pflichtsieg, da sich die Gäste regelmäßig dezimierten und am Ende nur noch acht Spieler auf dem Feld hatten.







