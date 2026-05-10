Hackenheimer verlieren 2:5 Drei gefühlte Eigentore sind zu viel für den TuS Olaf Paare 10.05.2026, 12:44 Uhr

i Traf ins gegnerische Tor und ins eigene Netz: Jasper Schulz vom TuS Hackenheim. Klaus Castor

Der enttäuschenden Saison des TuS Hackenheim droht eine Verlängerung. Mit der nächsten Niederlage rückt der Platz, der ein Entscheidungsspiel notwendig macht, immer näher.

Die Situation für den TuS Hackenheim im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga wird immer bedrohlicher. Das Team von Trainer Tim Hulsey unterlag bei der SG Rieschweiler, die bisher den viertletzten Platz belegte, der nach Saisonende ein Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib nötig macht, mit 2:5 und ist nur noch zwei Punkte von einer Verlängerung der Saison entfernt.







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