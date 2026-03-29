TuS Hackenheim nur 2:2 Dreckiger Sieg ist möglich, bleibt aber aus Olaf Paare 29.03.2026, 18:13 Uhr

i Doppeltorschütze des TuS Hackenheim: Pierre Merkel. Klaus Castor

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auch in der Fußball-Landesliga: Der TuS Hackenheim holt zwar auch gegen den TuS Bedesbach ein Pünktchen, richtig zufriedenstellen kann das aber nicht.

Das Warten auf den ersten Dreier im Jahr 2026 verlängert sich bis nach Ostern. Das 2:2 (1:1) gegen den TuS Bedesbach-Patersbach war das vierte Unentschieden im fünften Spiel nach der Winterpause für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim. „Wir tun uns im Moment sehr schwer, Spiele für uns zu entscheiden.







Artikel teilen

Artikel teilen