Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen auch in der Fußball-Landesliga: Der TuS Hackenheim holt zwar auch gegen den TuS Bedesbach ein Pünktchen, richtig zufriedenstellen kann das aber nicht.
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Das Warten auf den ersten Dreier im Jahr 2026 verlängert sich bis nach Ostern. Das 2:2 (1:1) gegen den TuS Bedesbach-Patersbach war das vierte Unentschieden im fünften Spiel nach der Winterpause für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim. „Wir tun uns im Moment sehr schwer, Spiele für uns zu entscheiden.