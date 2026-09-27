Aurel Rech konnte überraschend auflaufen. Doch ein Treffer gelang dem Torjäger des FC Schmittweiler nicht, auch die Niederlage in Steinbach konnte er nicht verhindern.
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Die Generalprobe auf das große Pokalspiel am Mittwoch gegen den SC Idar ist missglückt: Der FC Schmittweiler-Callbach unterlag in der Fußball-Landesliga beim TuS Steinbach mit 1:4 (1:0).„Wir haben eine klasse erste Hälfte gespielt. Wir waren gut auf den Gegner eingestellt und hatten mehr von der Partie“, berichtete FCS-Trainer Patrik Maaß.