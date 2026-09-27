FC Schmittweiler verliert 1:4 Doppelwechsel führt zu einem Bruch im Spiel Olaf Paare 27.09.2026, 21:03 Uhr

i Muss in Steinbach verletzt ausgewechselt werden: der Schmittweilerer Tim Glas (blaues Trikot). Klaus Castor

Aurel Rech konnte überraschend auflaufen. Doch ein Treffer gelang dem Torjäger des FC Schmittweiler nicht, auch die Niederlage in Steinbach konnte er nicht verhindern.

Die Generalprobe auf das große Pokalspiel am Mittwoch gegen den SC Idar ist missglückt: Der FC Schmittweiler-Callbach unterlag in der Fußball-Landesliga beim TuS Steinbach mit 1:4 (1:0).„Wir haben eine klasse erste Hälfte gespielt. Wir waren gut auf den Gegner eingestellt und hatten mehr von der Partie“, berichtete FCS-Trainer Patrik Maaß.







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