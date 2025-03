Wichtiger Sieg für den VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga. Im Duell der Oberliga-Absteiger behielt die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin die Nerven, verteidigte stark und schnappte sich den Dreier im Abstiegskampf.

Der VfR Baumholder hat das Duell auf der Kellertreppe der Fußball-Verbandsliga bei der TSG Pfeddersheim für sich entschieden. Marvin Lind war beim 2:1-Sieg mit zwei Treffern der Baumholderer Mann des Tages.

„Das war ein Monstersieg, ganz, ganz wichtig“, sagte VfR-Trainer Christian Schübelin, ehe er einräumte: „Es war kein gutes Spiel, eher so, wie man sich Abstiegskampf normalerweise vorstellt.“ Allerdings lobte er die Bereitschaft seiner Mannschaft, Defensivarbeit zu leisten. „Wir haben Widerstandsfähigkeit bewiesen. Das war letztlich entscheidend“, meinte er und strich vor allem das zentrale Defensiv-Dreieck heraus, das die beiden Innenverteidiger Jonas Brenner und Dominic Schübelin mit „Sechser“ Marius Gedratis bildeten. „Marius war überragend, er hat in meinen Augen für uns das Spiel gezogen“, lobte Coach Schübelin.

Perfekte Reaktion auf bitteren Beginn

Dabei begann die Partie bitter für den VfR. Nach einer unnötig verursachten Ecke ging die TSG Pfeddersheim bereits in der vierten Minute in Führung. Fabian Herchenhan netzte ein. Allerdings zeigten die Baumholderer eine starke Reaktion und schafften sehr rasch den 1:1-Ausgleich. Nico Schulz eroberte die Kugel und spielte sie diagonal auf den einlaufenden Marvin Lind. Der Angreifer nahm den Ball perfekt mit der Brust mit und traf ins Schwarze.

„Anschließend hatten wir auch ein bisschen Glück, als die Pfeddersheimer mit einem abgefälschten Ball die Latte trafen“, gab Schübelin zu. Zudem musste der Coach Ahmad Tajik schon früh wegen Platzverweisgefahr auswechseln. Danny Lutz kam (18.). Doch der VfR Baumholder war nun gut drin in der Partie, und Joshua Fuchs verzeichnete den nächsten Ballgewinn. Haargenau passte er das Spielgerät anschließend in die Schnittstelle, wo abermals Lind zur Stelle war. Der künftige Akteur des SC Idar-Oberstein blieb erneut cool, tunnelte TSG-Schlussmann Sören Pätzold und durfte dann die 2:1-Führung bejubeln (30.).

Pfeddersheim drückt, hat aber kaum klare Möglichkeiten

In den zweiten 45 Minuten drückten die Pfeddersheimer, allerdings ohne sich großartige Torchancen zu erspielen. Die VfR-Deckung stand einfach gut. „Ich war auch froh, dass nicht allzu viel auf die Kiste gekommen ist, denn Michel Schmitt ist mit einer ziemlichen Handverletzung im Tor aufgelaufen, die er sich unter der Woche im Spiel der Polizeiauswahl zugezogen hatte“, erzählte Schübelin.

Seine Mannschaft überstand auch die Nachspielzeit unbeschadet und zog den Dreier. Der VfR Baumholder hat nach dem Duell der beiden Oberliga-Absteiger nun 26 Punkte auf dem Konto, ist Zwölfter und nach sieben Zählern aus den letzten drei Partien auf einem guten Weg in Richtung Klassenverbleib. Am Samstag will der VfR gegen den SC Hauenstein nachlegen. Anders sieht es für Pfeddersheim aus. Der Wormser Stadtteilverein ist bei 20 Punkten hängen geblieben und auf den vorletzten Platz abgerutscht.

VfR Baumholder: Schmitt – Schulz, Schübelin, Brenner, Röhrig – Gedratis, Alles (90. Lindecke) – Fuchs (69. Ludwig), Lind (90.+4 Schindler), Tajik (18. Lutz) – Kley (56. Lucas).