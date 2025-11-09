Doppelpack: Auf Praß ist Verlass

Ein hartes Stück Arbeit musste die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied verrichten, um Schlusslicht SV Hinterweidenthal zu bezwingen. Als am Ende das 4:2 eingetütet wurde, standen nur noch neun Spieler auf dem Feld.
Lesezeit 2 Minuten
Die 25 Punkte nach der ersten Halbserie sind komplett: Mit einem 4:2 (1:0)-Sieg über Schlusslicht SV Hinterweidenthal schloss Fußball-Landesligist SG Meisenheim/Desloch/Lauschied eine gute Hinrunde ab. „Wir haben den einen oder anderen Punkt liegen lassen, aber auch überraschende Zähler geholt.