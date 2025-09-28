Innerhalb von zehn Minuten war Dominic Schübelin an drei entscheidenden Situationen beteiligt, die dafür sorgten, dass der VfR Baumholder 0:3 beim SC Hauenstein unterlag.
Bis kurz vor Schluss hatte der VfR Baumholder die Chance, beim Tabellenführer der Landesliga, dem SC Hauenstein, zu punkten. Doch ein individueller Fehler besiegelte die Niederlage, die schließlich mit 0:3 (0:1) sogar recht deutlich ausfiel. „In den letzten fünf Minuten haben wir uns eine ordentliche Auswärtsleistung ein bisschen kaputtgemacht“, sagte VfR-Trainer Christian Schübelin.