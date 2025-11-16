TuS Hackenheim siegt 3:2 Direkt verwandelte Ecke löst große Emotionen aus 16.11.2025, 19:10 Uhr

i Mann des Tages beim TuS Hackenheim: Jasper Brede (weißes Trikot). Klaus Castor

Sechs Punkte holte der TuS Hackenheim im wichtigen Heimspiel-Doppel gegen Teams aus der Abstiegszone. Doch auch das 3:2 gegen den SV Hinterweidenthal stand auf des Messers Schneide.

Der TuS Hackenheim hat die nächste Pflichtaufgabe in der Fußball-Landesliga erfüllt und sich weiter Luft zur Abstiegszone verschafft. Das 3:2 (1:0) gegen den Tabellenletzten, den SV Hinterweidenthal, war allerdings eine Achterbahnfahrt.Als TuS-Trainer Tim Hulsey Mitte der vergangenen Woche vermutete, dass sich ein sehr ähnliches Spiel wie beim 2:1 gegen den SV Winterbach ergeben würde, ahnte er noch nicht, wie recht er haben sollte.







