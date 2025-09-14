Der zweite Sieg ist eingefahren, das Tabellenende verlassen. Beim SV Winterbach zeigt die Kurve nach dem 4:3 über den VfR Baumholder eindeutig nach oben.

Als Niklas Alles in der 90. Minute per Elfmeter für den VfR Baumholder auf 3:3 stellte, gingen bei den Spielern des Fußball-Landesligisten SV Winterbach die Köpfe nicht runter. „Meine Mannschaft wollte unbedingt den Dreier“, nannte SVW-Trainer Torben Scherer das, was folgen sollte. Mit der letzten Aktion des Spiels donnerte Sebastian Fett den Ball zum viel umjubelten 4:3 (0:1)-Sieg in die Maschen.

„Das war der absolute Wahnsinn. Dementsprechend ausgelassen ist auch die Stimmung bei uns“, berichtete Scherer. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass zwischen dem 3:3 und dem 4:3 der Ball nach einer Hereingabe von Lucas an der Winterbacher Latte landete. „Wenn das Ding reingeht, ärgern wir uns, dass wir wieder unglücklich verloren haben. So freuen wir uns, dass wir glücklich gewonnen haben. So ist der Fußball“, sagte Scherer.

Erneut früh in Rückstand geraten

Allerdings ist im Fall des SV Winterbach auch eine Entwicklung zu erkennen. Auf den ersten Heimsieg gegen den SV Rodenbach folgten die gute Leistung bei Tabellenführer SV Kirchheimbolanden und nun der zweite Dreier, mit dem die Winterbacher die rote Laterne abgegeben haben.

Ein Makel blieb allerdings auch in diesem Spiel. Erneut gab es einen frühen Rückstand. Ahmad Tajik traf nach sieben Minuten, und die Winterbacher taten sich schwer, ins Spiel zu finden. Zur Pause nahmen sie sich dann viel vor. „Die Baumholderer waren sehr strukturiert, wir wollten das Spiel wild machen, und das ist uns dann auch gelungen“, sagte Scherer und ergänzte: „Wir haben nach Ballgewinnen den Ball nicht mehr lange gehalten, sondern ihn verstärkt in die Tiefe gespielt.“ Zudem setzte der SVW auf Distanzschüsse. „Weil wir wussten, dass der Baumholderer Torwart Luca Donner da Probleme hat“, wie Scherer erläuterte. Elias Pfenning traf so zum 1:1 (68.) und zum 2:2 (78.). Dazwischen war Lucas die zweite Baumholderer Führung gelungen (70.).

„Ich muss mir noch überlegen, ob ich die Mannschaft umarmen soll für den Sieg oder ob ich sie hauen soll für die unnötige Zitterei.“

Torben Scherer

Das 3:2 in der 88. Minute ging aufs Konto von Henry Schneberger. Er drückte eine Hereingabe über die Linie. Großen Anteil an dem Treffer hatte aber Marius Reidel. Scherer hatte der Mannschaft vertraut, die in Kirchheimbolanden überzeugt hatte. Einzige Ausnahme: Reidel musste für Pfenning Platz machen. „Marius hat das in Kirchheimbolanden super gemacht und musste nun weichen. Er hatte Wut im Bauch, als er nach seiner Einwechslung auf den Platz kam, und hat den Ärger perfekt umgesetzt“, lobte Scherer. Der Youngster, der aus Waldalgesheim nach Winterbach gewechselt war, dribbelte sich klasse durch und machte Schneberger das Toreschießen einfach.

„Danach hätte ich mir dann gewünscht, dass wir es souveräner über die Zeit bekommen“, erklärte der SVW-Trainer und fügte scherzhaft an: „Ich muss mir noch überlegen, ob ich die Mannschaft umarmen soll für den Sieg oder ob ich sie hauen soll für die unnötige Zitterei.“

SV Winterbach: Keßler – Blaum (62. Stumm), Zimmermann, Hennrich, Secker – J. Kunz – E. Becker, Fett – Pfenning, Götz (60. Reidel), Schneberger.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, in Rüssingen.