Umfrage bei Top-Teams Diese Spieler haben sich zum 31. Dezember abgemeldet

i Ist auf dem Spielermarkt: Malik Yerima (Zweiter von links, im Trikot des SC Idar-Oberstein) hat Wormatia Worms verlassen. Joachim Hähn

Die Wechselperiode zwei hat geöffnet. Der erste Schritt ist dabei die Abmeldung beim bisherigen Verein zum 31. Dezember. Wir haben bei den Top-Teams der Nahe-Region nachgefragt, wer davon Gebrauch gemacht hat.

Der 31. Dezember ist ein wichtiges Datum im Fußballkalender. Bis zu diesem Tag müssen sich Amateure bei ihrem bisherigen Verein abgemeldet haben, wenn sie bis zum 31. Januar den Verein wechseln wollen. Bei Verbandsligist Eintracht Bad Kreuznach war die Fluktuation am größten.







