Die Spieler kennen und schätzen sich, die Vereine ähneln sich mehr und mehr – das verspricht packenden Derby-Fußball am Freitagabend. Eintracht Bad Kreuznach gastiert bei der SG Hüffelsheim.

Hüffelsheim. Eine ganze Region fiebert dem Jahrmarktsspiel am Freitagabend in Hüffelsheim entgegen. Verbandsliga-Aufsteiger SGH erwartet um 19 Uhr den alten Rivalen aus der Kreisstadt, die Bad Kreuznacher Eintracht. „Ich finde das wunderbar, ein Derby, viele Zuschauer, zwei sportlich ambitionierte Vereine, dazu ein Duell am Jahrmarkt. Das Setting dieses Spiels ist speziell“, sagt Thorsten Effgen, der Trainer der Bad Kreuznacher. Sein Gegenüber André Weingärtner ergänzt: „Bei den Spielern und im Umfeld ist deutlich zu spüren, wie besonders das Spiel ist. Alle reden davon.“ Auch wenn die Hüffelsheimer neu in der Liga sind, fallen viele Gemeinsamkeiten ins Auge:

Kaderstruktur: Beide Vereine verfügen über einen Stamm aus regionalen Fußballern. Doch zum Training und zu den Spielen kommen auch Fahrgemeinschaften aus Mainz an die Nahe gedüst. Beide haben ältere Spieler mit Erfahrung in höheren Ligen in ihren Reihen, setzen aber auch auf Youngster. „Das ist unser Weg, und ich freue mich, ihn zu gehen. Wir werden auch die Geduld aufbringen mit unseren jungen Spielern“, sagt Effgen.

Zugänge: Beide Vereine haben sich mit Spielern verstärkt, die aus der Zentrale heraus spielerische Akzente setzen können. Nik Rosenbaum (Hüffelsheim) und Edis Sinanovic (Eintracht) wurden in Nachwuchsleistungszentren ausgebildet und haben schon höherklassig gespielt, haben sich aber wegen Verletzungen oder aus beruflichen Gründen neu orientiert. „Einen Unterschied sehe ich darin, dass wir Top-Spieler verloren haben, während die Hüffelsheimer zusammengeblieben sind und einige Zugänge verpflichtet haben“, betont Effgen. Weingärtner erklärt: „Die Eintracht hat eine sehr gewachsene Mannschaft. Aber wir trauen es uns zu, sie herauszufordern.“

Vereinsstruktur: Bei beiden Vereinen spielen die Kicker nicht nur, weil die Rosé-Schorle nach dem Training gut schmeckt. Beide Klubs agieren auch über finanzielle Anreize und verfügen in Andreas Krafft (Hüffelsheim) und Klaus Meffert (Eintracht) über treibende Kräfte in dieser Beziehung.

Sportgelände: Bei beiden Vereinen hat sich viel getan. Bei der Eintracht wird das städtische Nahe-Stadion gerade dank einer privaten Stiftung mit einem Tribünendach aufgewertet, in Hüffelsheim ist mit Kunstrasen, Bolzplatz und Flutlicht-Anlage auf dem Hauptplatz ein Schmuckstück entstanden.

Trainer: Weingärtner (Hüffelsheim) und Effgen (Eintracht) sind von Mainzer Klubs, bei denen sie jeweils in der Nachwuchsarbeit tätig waren, zu ihren aktuellen Vereinen gewechselt. Beide sind ausgewiesene Experten im Entwickeln von Spielern und profitieren dabei von ihren Erfahrungen, die sie im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 gesammelt haben.

Taktische Systeme: Dreierkette, spielstarkes Mittelfeld, dynamische Außen und zwei Spitzen – die Formationen der SG Hüffelsheim und der Eintracht unterscheiden sich nur in Nuancen. Die spannendsten Duelle werden neben dem Rosenbaum-Sinanovic-Vergleich sicher die Zweikämpfe von Eintracht-Torjäger Deniz Darcan mit den SGH-Innenverteidigern Niclas Mörbel und Lars Hermann sein. Interessant wird auch, wer als Quarterback mehr Einfluss aufs Spiel nehmen kann, der Hüffelsheimer Tim Müller oder Eintrachtler Sebastian Baumann. „Wir möchten sehr aktiv und attraktiv auftreten, mit viel Physis und damit den hoffentlich vielen Zuschauern ein gutes Spiel bieten“, erklärt Weingärtner.

Saisonstart: Beide spielten zunächst 2:2 und sind noch ungeschlagen. Während die Hüffelsheimer ein 2:0 in Steinwenden folgen ließen, verbuchte die Eintracht ein 3:3 gegen den TuS Hohenecken. „Wir müssen noch einige Stellschrauben drehen, um über 90 Minuten konstanter zu agieren und solche Spiele für uns zu entscheiden“, sagt Effgen und fügt an: „Gerne können wir damit in Hüffelsheim beginnen.“ Weingärtner sagt: „Unsere beiden Spiele waren nicht perfekt, wir brauchen aus beiden Partien die guten Dinge, um die Eintracht zu bezwingen.“

Ausfälle: Halten sich jeweils in Grenzen. Bei den Hüffelsheimern steht Christian Hahn wieder zur Verfügung, Fabian Scheick ist angeschlagen. Bei der Eintracht plagen Levi Mukamba und Lennart Drees muskuläre Probleme. Aber ob sie deshalb das Spiel des Jahres verpassen? Bestimmt nicht.

Ergebnis? Bedeuten derart viele Gemeinsamkeiten, dass die Partie am Ende auch mit jeweils einem Punkt für jedes Team endet? Wer weiß. Die Hüffelsheimer scheinen einen Tick formstärker zu sein und sind mit Aufstiegseuphorie und Heimvorteil der Favorit, doch die Eintracht ist zäh und widerstandsfähig. Sie musst du erst einmal bezwingen – noch dazu im Jahrmarktsspiel.

Zum Derby der Verbandsliga bieten wir einen Liveticker an: ﻿ www.ku-rz.de/jahrmarktderby