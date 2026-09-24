Eintracht in Marienborn Die vielen Freundschaften müssen für 90 Minuten ruhen Olaf Paare 24.09.2026, 14:17 Uhr

i Nils Flühr (blaues Trikot) fehlte wegen einer Erkrankung im Training. Am Sonntag bei der TuS Marienborn möchte er aber wieder mit der Eintracht auf dem Feld stehen. Klaus Castor

Das wird ein großes Wiedersehen. Zwischen der TuS Marienborn und der SG Eintracht Bad Kreuznach gab es in den vergangenen Jahren viele Wechselbewegungen. Dementsprechend kennen sich viele Akteure sehr gut.

Die SG Eintracht Bad Kreuznach ist mit vier Heimsiegen aus vier Spielen und dem überraschenden Derbyknaller in Hüffelsheim komplett im Soll. Wenn es aber einen SGE-Makel in dieser Saison in der Fußball-Verbandsliga gibt, dann sind es die enttäuschenden Auswärtsspiele in Hohenecken, Dudenhofen und Steinwenden.







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