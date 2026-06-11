32 statt 30 Spiele müssen der SC Idar-Oberstein, der VfR Baumholder, die SG Hüffelsheim, Eintracht Bad Kreuznach und Alemannia Waldalgesheim nächste Saison absolvieren, denn die Verbandsliga muss aufgestockt werden.
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Mit einem 2:0-Sieg beim da schon abgestiegenen SC Idar-Oberstein im Hans-Dieter-Krieger-Stadion schob sich der FC Arminia Ludwigshafen vor knapp zwei Wochen wirklich im allerletzten Augenblick noch auf den viertletzten Platz in der Fußball-Oberliga und hielt damit die Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben.