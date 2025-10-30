Hackenheimer bewahren Ruhe Die Trainingsgruppe wächst wieder 30.10.2025, 12:52 Uhr

i Die größte Chance des TuS Hackenheim gegen die SG Rieschweiler: Pierre Merkel (weißes Trikot) setzt den Ball an die Latte, sein Trainerkollege Tim Hulsey hätte auch gerne Maß genommen. Klaus Castor

In Bundenthal beginnt eine englische Woche für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, der dringend Punkte benötigt. Mit sechs, sieben Zählern würde es nach den drei Partien deutlich besser aussehen.

Bei anderen Vereinen hätte das Abrutschen auf einen potenziellen Abstiegsplatz eine Schnappatmung ausgelöst. Doch beim Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim versuchen sie, die Ruhe zu bewahren. „Wir dürfen uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir wieder Spiele gewinnen.







