In Bundenthal beginnt eine englische Woche für den Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim, der dringend Punkte benötigt. Mit sechs, sieben Zählern würde es nach den drei Partien deutlich besser aussehen.
Lesezeit 1 Minute
Bei anderen Vereinen hätte das Abrutschen auf einen potenziellen Abstiegsplatz eine Schnappatmung ausgelöst. Doch beim Fußball-Landesligisten TuS Hackenheim versuchen sie, die Ruhe zu bewahren. „Wir dürfen uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann wir wieder Spiele gewinnen.