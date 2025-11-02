Klasse Remis gegen Trippstadt Die Siegesserie des VfR Baumholder ist gerissen Tobias Prietzel 02.11.2025, 21:03 Uhr

i 1:0 für den VfR Baumholder durch Danny Lutz (Nummer 11). Vitor Palmeira Abbehusen kommt einen Tick zu spät, erzielt später aber das 1:1 für die TSG Trippstadt. Stefan Ding

Das war eine tolle Partie, die sich der VfR Baumholder und die TSG Trippstadt da auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion in der Landesliga geliefert haben. Beide Top-Teams hatten Chancen zum Sieg.

Der VfR Baumholder hat seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga nicht fortsetzen können, bleibt aber nach dem 1:1 (1:0) gegen den starken Aufsteiger TSG Trippstadt weiter Tabellenzweiter – nun allerdings punktgleich mit dem SV Hermersberg. In einem temporeichen und über weite Strecken hochklassigen Spiel trennten sich beide Mannschaften nach wilder Schlussphase unentschieden.







