Das war eine tolle Partie, die sich der VfR Baumholder und die TSG Trippstadt da auf dem Kunstrasen am Brühl-Stadion in der Landesliga geliefert haben. Beide Top-Teams hatten Chancen zum Sieg.
Der VfR Baumholder hat seine Siegesserie in der Fußball-Landesliga nicht fortsetzen können, bleibt aber nach dem 1:1 (1:0) gegen den starken Aufsteiger TSG Trippstadt weiter Tabellenzweiter – nun allerdings punktgleich mit dem SV Hermersberg. In einem temporeichen und über weite Strecken hochklassigen Spiel trennten sich beide Mannschaften nach wilder Schlussphase unentschieden.