Es gibt eine Sache, die der VfR Baumholder unbedingt verbessern muss, wenn er am Samstag in Zweibrücken gewinnen will. Trainer Christian Schübelin fordert sie jedenfalls vehement ein.

Sein zweites Auswärtsspiel in Folge bestreitet der VfR Baumholder am Samstag (17 Uhr) in der Fußball-Landesliga. Gastgeber ist der TSC Zweibrücken. Damit treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die an den ersten zwei Spieltagen „Opfer“ des SV Kirchheimbolanden geworden sind. Der TSC verlor daheim zum Saisonauftakt 1:3, der VfR steckte am vergangenen Freitag gar ein 1:4 gegen den SV ein.

Im Falle des VfR kam vor allem die Deutlichkeit der Niederlage nach brauchbaren bis guten Leistungen, klaren Pokalsiegen gegen Birkenfeld und Winterbach und einem Heimdreier am ersten Spieltag gegen Rodenbach, etwas überraschend. Der TSC zog offenbar die richtigen Schlüsse und konterte seine „Kibo-Pleite“ mit einem Sieg in Meisenheim. Mit jeweils drei Punkten auf dem Konto gehen also Zweibrücker und Baumholderer in ihr Duell, das damit einen ersten Fingerzeig gibt, ob die Klubs sich in Richtung oberes Tabellendrittel orientieren können.

„Dominic bringt einfach Eigenschaften mit, die wir brauchen: Härte, Emotionen, Ekligkeit, Lautstärke und Biss“

VfR-Trainer Christian Schübelin über seinen Bruder

Beide wollen das nämlich. Der VfR hat bekanntlich durchaus die Top-Fünf im Visier, und vom TSC Zweibrücken glaubt Christian Schübelin, von ähnlichen Ambitionen gehört zu haben. Schübelin kennt den Zweibrücker Trainer Björn Klos nämlich bestens und schätzt ihn als „richtig guten Trainer“ ein. „Der TSC stapelt ein bisschen tief, weil er im Umbruch ist, aber die Mannschaft hat richtig Qualität“, sagt Schübelin. Dabei charakterisiert der Baumholderer Trainer den Kontrahenten als „keine typische pfälzische Mannschaft“, sondern warnt vor einer guten Spielanlage „und viel Tempo nach vorne“.

Die eigene 1:4-Niederlage in Kirchheimbolanden hat der VfR verarbeitet – Schlüsse wurden gezogen. Dabei sind es gar nicht so sehr die individuellen Fehler, die Schübelin Sorgen machen. Die hält der Trainer zwar für „natürlich überflüssig“, aber er kennt auch Gründe, die Patzer begünstigen. „Unsere letzte Reihe war nicht sattelfest, und das konnte sie gar nicht sein, denn wir sind im dritten Pflichtspiel in Folge mit der dritten Viererkette angetreten“, erklärt Schübelin, der freilich ankündigt, die Kette auch in Zweibrücken wieder zu verändern. Das liegt daran, dass sein Bruder Dominic wieder fit ist und auch gleich spielen soll. „Dominic bringt einfach Eigenschaften mit, die wir brauchen“, erklärt der Coach und zählt „Härte, Emotionen, Ekligkeit, Lautstärke und Biss auf.

„Man kann nicht gefühlt minütlich Chancen herausspielen und dann so selten treffen wie wir“

Christian Schübelin

Um in die Erfolgsspur zurückzukehren, ist es in Schübelins Augen viel entscheidender, dass seine Mannschaft vor dem gegnerischen Tor effizienter agiert. „Man kann nicht gefühlt minütlich Chancen herausspielen und dann so selten treffen wie wir“, findet der Coach, der deshalb festhält: „Wir brauchen viel mehr Konsequenz bei unseren Abschlüssen.“ Tatsächlich ließen die Baumholderer in all ihren bisherigen Pflichtpartien in dieser Saison jede Menge gute Gelegenheiten liegen. Sogar beim 8:0-Schützenfest gegen den SC Birkenfeld im Verbandspokal war das so, als die doppelte Torausbeute problemlos möglich gewesen wäre. In einem solch überlegenen Spiel fiel die mangelhafte Effizienz nicht ins Gewicht, in einem Spiel auf der Kippe, wie am vergangenen Freitag in Kirchheimbolanden, rächte sie sich.

Für die Abschlüsse zeichnen natürlich in erster Linie die Angreifer verantwortlich, und auf einen von ihnen muss der VfR möglicherweise am Samstag verzichten. Lucas Alves da Silva dürfte ausfallen. Ebenfalls nicht auf dem Platz wird weiter Nico Schulz stehen. Eigentlich hatten der Rechtsverteidiger und sein Trainer den dritten Spieltag als Comeback-Zeitpunkt angepeilt, doch das war dann doch ein bisschen zu optimistisch. Trotzdem gilt – Schulz ist auf einem sehr guten Weg zurück ins Team. Wieder am Start ist Till Angel. Der Neuzugang hatte bei seinen ersten Auftritten überzeugt, fehlte wegen seines Urlaubs aber in Kirchheimbolanden. In Zweibrücken wird er sein Tempo wieder auf den Rasen bringen und mithelfen, den VfR zurück auf die Erfolgsschiene hieven.