Der FC Schmittweiler tankte vor dem Pokal-Highlight am Mittwoch gegen den VfB Bodenheim ordentlich Selbstvertrauen. Mit 6:2 gewann der FCS in Rieschweiler.
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Wie wichtig das Stürmerduo Aurel Rech und Michael Hammerschmidt für den Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach ist, wurde innerhalb von einer Woche deutlich. Beim ernüchternden 2:4 gegen die SG Weinsheim hatten die beiden gefehlt. Nach ihrer Rückkehr landeten die Schmittweilerer einen 6:2 (1:2)-Erfolg, und alle sechs Treffer gingen auf das Konto der beiden Angreifer.