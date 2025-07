Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass die SG Hüffelsheim 76 Punkte und einen Dreier am letzten Spieltag benötigt, um Meister zu werden? Und wer hätte gedacht, dass die SG Kirn 29 ihrer 30 Saisonspiele verliert? Vermutlich niemand, und das macht den Reiz der Fußball-Landesliga aus.

Natürlich stachen die Extreme – die Hüffelsheimer und Mitaufsteiger TuS Hohenecken an der Spitze sowie der bisherige Landesliga-Dino am Tabellenende – heraus, doch dazwischen ging es extrem ausgeglichen zu. „Zwischen Platz drei und Rang 15 war es sehr, sehr eng“, erinnert Jens Bohr, der Trainer der SG Meisenheim. Am härtesten traf es die SG Eppenbrunn, die mit 38 Punkten aus 30 Spielen als Viertletzter abstieg. „Gut möglich, dass es noch ausgeglichener wird. Vielleicht liegt dieses Mal gar nicht viel zwischen Platz 1 und 16“, stellt Bohr in den Raum und weiß auch, was das bedeutet: „Jedes Spiel ist wichtig, du musst in der Liga Woche für Woche ans Limit.“ Der Viertletzte dürfte in dieser Saison allerdings drinbleiben. Die Anzahl der Absteiger wurde nach der Änderung der Spielordnung auf drei festgelegt.

TuS Rüssingen bleibt eine Wundertüte

So oder so werden wieder viele Teams gegen ein Abrutschen in die Bezirksliga ankämpfen. Darunter sind auch alle drei Aufsteiger. Das Trio betritt übrigens Neuland, der SV Winterbach, die TSG Trippstadt und der TuS Bedesbach-Patersbach gehören nicht zu den üblichen Verdächtigen, die zwischen Landes- und Bezirksliga pendeln und versprechen fußballerische Abwechslung.

Die Zahl der Meisterschaftsaspiranten ist deutlich geringer als die Zahl der Klubs, die den Klassenverbleib anpeilen. Zwei der drei Absteiger aus der Verbandsliga wollen allerdings direkt wieder oben anklopfen. Den VfR Baumholder und vor allem den SC Hauenstein haben denn auch viele Konkurrenten auf dem Favoritenzettel. Dem TSC Zweibrücken wird schon seit Jahren eine gute Rolle zugeschrieben, doch stets fehlte der entscheidende Schritt. Auch in dieser Runde deutet sich eher ein Übergangsjahr beim TSC an. Der dritte Verbandsliga-Absteiger, der TuS Rüssingen, war schon eine Klasse höher eine Wundertüte, er wird das Image auch in der Landesliga nur schwerlich ablegen können.

Der Weltmeister besticht mit Demut

Der SV Hermersberg dagegen hat sich klar positioniert, in welche Richtung es gehen soll: Platz eins bis vier lautet die Zielsetzung. Angegangen wird das Projekt mit einem neuen Trainer. Der langjährige Pirmasenser Reservecoach Christopher Ludy hat die Hermersberger übernommen. Nicht weniger prominent ist der Hauensteiner Spielertrainer, Christof Seibel ist schließlich der hauptamtliche Abteilungsleiter Spielbetrieb beim Südwestdeutschen Fußballverband. Eine Attraktion bleibt natürlich auch Erik Durm. Der Weltmeister von 2014 läuft weiter für seinen Heimatverein SG Rieschweiler auf. In der ersten Saison tat er das mit viel Demut und Zurückhaltung. Und das in einer Liga, die für Spannung und Spektakel steht.