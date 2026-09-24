Heimspiel für SV Winterbach
Die Kerbe-Spielverderber sind nun die Kerbe-Gastgeber
Jubeln die Spieler des SV Winterbach am Samstag erneut? Ihr Kerbespiel gegen die SG Rieschweiler steht an.
Jubeln die Spieler des SV Winterbach am Samstag erneut? Ihr Kerbespiel gegen die SG Rieschweiler steht an.
Michael Ottenbreit

Der SV Winterbach ist im Aufwind, allerdings fehlt noch ein Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum. Das soll es am Samstag im Kerbespiel gegen die SG Rieschweiler geben.

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Gegnerische Kerbespiele können die Fußballer des SV Winterbach schon einmal. Ob sie auch das heimische Kerbespiel erfolgreich bestreiten können, müssen sie am Samstag um 16.30 Uhr in der Fußball-Landesliga gegen die SG Rieschweiler nachweisen.In Trippstadt (7:0) und in Weinsheim (2:0) gelang es, den Kontrahenten mit einer Niederlage auf den Kerbeplatz zu schicken.
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