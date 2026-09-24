Der SV Winterbach ist im Aufwind, allerdings fehlt noch ein Erfolgserlebnis vor eigenem Publikum. Das soll es am Samstag im Kerbespiel gegen die SG Rieschweiler geben.
Lesezeit 2 Minuten
Gegnerische Kerbespiele können die Fußballer des SV Winterbach schon einmal. Ob sie auch das heimische Kerbespiel erfolgreich bestreiten können, müssen sie am Samstag um 16.30 Uhr in der Fußball-Landesliga gegen die SG Rieschweiler nachweisen.In Trippstadt (7:0) und in Weinsheim (2:0) gelang es, den Kontrahenten mit einer Niederlage auf den Kerbeplatz zu schicken.