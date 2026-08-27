Edinger statt Becker Die Hintergründe des Hüffelsheimer Torwartwechsels Olaf Paare 27.08.2026, 11:24 Uhr

i Er rückt am Freitagabend ins Tor der SG Hüffelsheim: Tobias Edinger gibt seine Verbandsliga-Premiere für die SGH. Stefan Ding

Eine klassische Nummer eins gibt es bei der SG Hüffelsheim (noch) nicht. Mark Becker und Tobias Edinger teilen sich den Job zwischen den Pfosten. Nun schlägt die Stunde des Zugangs von Wormatia Worms.

Das Buch, das die Fußballer der SG Hüffelsheim und des TuS Hohenecken in den vergangenen Jahren geschrieben haben, ist dick. Erinnert sei an die epische Aufstiegssaison in der Landesliga mit klaren Heimsiegen beider Teams und die gemeinsame Premierensaison in der Verbandsliga mit deutlichen Auswärtserfolgen.







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