Die saisonale Rückkehr ins Bad Kreuznacher Moebus-Stadion erfolgte nicht nur bei schönstem Sonnenschein, sondern auch sportlich erfolgreich. Die SG Eintracht Bad Kreuznach landete in der Fußball-Verbandsliga einen 2:0 (0:0)-Sieg über den TuS Steinbach.

„Ich habe meiner Mannschaft direkt nach dem Spiel ein großes Kompliment gemacht. Das war mit den vielen Ausfällen keine leichte Woche und auch kein leichtes Spiel. Aber die Jungs haben das wirklich gut gelöst“, erklärte Eintracht-Trainer Thorsten Effgen und fügte an: „Mir ist Haltung wichtig, und die habe ich bei meinen Jungs gesehen.“

Fabian Haas ersetzt erkrankten Felix Basting

Die Probleme lassen sich an einigen Personalien festmachen. Fabian Haas stand erst zum zweiten Mal im Kasten, Stammtorwart Felix Basting fehlte erkrankt. David Molnar spielte zum fünften Mal für die Eintracht, stand erst zum zweiten Mal in der Startformation. Dort hatte auch Maik Strunk über einen langen Zeitraum gefehlt. „Die drei haben das wirklich sehr gut gelöst. Aufgrund der vielen Wechsel war es für David alles andere als einfach, auf der Sechser-Position zu spielen. Aber er hat extrem viele Meter fürs Team gemacht“, lobte Effgen.

Strunk war sogar an der wichtigen 1:0-Führung beteiligt. Er verlängerte einen Standard zu Leo Blenske, der den Ball mit einer gehörigen Portion Willen über die Torlinie bugsierte (60.). Effgen: „Das war eigentlich gar keine Chance, doch das Tor stand sinnbildlich für unsere Leistung. Leo und die Mannschaft wollten einfach diesen Treffer. Er hat es erzwungen, und das Team hat das Matchglück erzwungen, oder besser gesagt, es hat sich das Matchglück verdient.“

„Wir hatten ein Heimspiel, also haben wir an unserer Spielidee festgehalten, trotz der Veränderungen.“ Thorsten Effgen

Schon in der ersten Hälfte waren die Bad Kreuznacher das spielbestimmende Team gewesen. „Wir hatten ein Heimspiel, also haben wir an unserer Spielidee festgehalten, trotz der Veränderungen“, sagte der SGE-Trainer. Sein Team hatte die besseren Möglichkeiten. Levi Mukamba vergab zweimal aus aussichtsreicher Situation. Die Gäste, deren Siegesserie nach fünf Dreiern im Moebus-Stadion endete, lauerten permanent auf Konter und gefährliche Momente. Doch diese gestattete die Eintracht den Steinbachern kaum. In den letzten zehn Minuten verschärfte sich die Situation sogar, weil Blenske für ein Foul eine Zeitstrafe (84.) erhielt und die Eintracht in Unterzahl den Sieg über die Zeit bringen musste.

Das gelang auch dank des Tores zum 2:0. Gianni Auletta klaute einem Gegenspieler das Leder und wurde anschließend durch ein Foul vom Torwart der Gäste gestoppt. Sebastian Baumann übernahm die Verantwortung und haute den Elfmeter ins Tor (90.+4). In der Schlussphase gab es dann eine weitere spannende Personalie: Deniz Kaan feierte seine Verbandsliga-Premiere für die Eintracht.

SG Eintracht Bad Kreuznach: Haas – Brunswig, Kreuznacht, Blenske, Tüysüz – Molnar (79. Wingenter), Baumann – Schäfer (90.+7 Özel), Strunk – L. Mukamba (90. Kaan), G. Auletta (90.+5 T. Auletta).

So geht’s weiter: am Mittwoch, 19.30 Uhr, beim TSV Gau-Odernheim.