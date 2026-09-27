Trotz 0:2 beim SV Hermersberg Deutliche Leistungssteigerung des SC Idar-Oberstein II Sascha Nicolay 27.09.2026, 11:47 Uhr

i Colin Fuchs (links) behauptet sich gegen einen Akteur des SV Hermersberg. Am Ende unterlag Fuchs mit dem SC Idar II 0:2, hatte sich beim Tabellenführer aber achtbar geschlagen. Stefan Ding

Eine gute Reaktion, auf die in allen Belangen sehr schwache Vorstellung beim 0:4 gegen den SV Rodenbach vor einer Woche, zeigte der SC Idar-Oberstein II. Tabellenführer SV Hermersberg hatte alle Mühe, um einen 2:0-Sieg zu landen.

Unter dem Strich stand zwar die dritte Niederlage in Folge, aber der SC Idar-Oberstein II hat bei seinem Auswärtsspiel der Fußball-Verbandsliga beim SV Hermersberg ein ganz anderes Gesicht gezeigt als eine Woche zuvor bei der Heimpleite gegen den SV Rodenbach.







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