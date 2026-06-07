Großereignis mühelos gestemmt Deslocher Preispolitik verblüfft die Gäste Olaf Paare 07.06.2026, 12:13 Uhr

i Nico Praß (beim Schuss) und die SG Meisenheim mussten sich dem SV Büchelberg geschlagen geben. Ein Erlebnis war das Fußballfest in Desloch trotzdem. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Wiesen gemäht, Autokorso bewältigt, 800 Essen herausgegeben – in Desloch wurde rund um das Aufstiegsspiel zur Verbandsliga einiges auf die Beine gestellt.

Wenn selbst der Vorsitzende als Parkplatzeinweiser fungiert, dann ist ein Fußball-Großkampftag angesagt. 1200 Zuschauer begrüßte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied zum Aufstiegsduell mit dem SV Büchelberg. „Wir bringen ja ein bisschen Erfahrung mit, trotzdem ist das Ganze immer wieder eine Herausforderung“, erklärte Oliver Kallenbach, der Vorsitzende des TuS Desloch, der vor dem Spiel half, die Fahrzeuge optimal auf drei Parkplätze zu verteilen.







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