In Desloch steigt heißes Duell „Derbys sind da, um gewonnen zu werden“ 07.11.2024, 16:42 Uhr

i Trifft wie so viele auf seinen Ex-Verein: Gerardo Luciano (rotes Trikot) ist mit dem FC Schmittweiler zu Gast bei Nico Praß und der SG Meisenheim. Klaus Castor

Zum Saisonauftakt behielt die SG Meisenheim im Glan-Derby die Oberhand. Am Freitagabend möchte sich der FC Schmittweiler revanchieren.

Die Kulisse im Derby der Fußball-Landesliga wird passen. Daran gibt es wenig Zweifel, wenn sich die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied und der FC Schmittweiler-Callbach gegenüberstehen. Zumal an einem Freitagabend in Desloch, der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr, und an der Lauschieder Kerb.

