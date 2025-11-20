Derby-Niederlage fuchst Yasar noch immer

Der November sollte zum entscheidenden Monat für den FC Schmittweiler-Callbach werden. Zwei Siegen steht bisher nur eine Niederlage gegenüber. Das Duell bei Schlusslicht SV Hinterweidenthal soll die Punktausbeute vergrößern.
Lesezeit 1 Minute
Sein Lieblingsgegner in der Fußball-Landesliga wartet auf den FC Schmittweiler-Callbach. Seit dem Aufstieg hat das Glanteam sämtliche drei Partien gegen den SV Hinterweidenthal gewonnen. Am Sonntag um 14.45 Uhr kommt es bei den Westpfälzern nun zum vierten Aufeinandertreffen.