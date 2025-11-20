FC Schmittweiler beim Letzten
Derby-Niederlage fuchst Yasar noch immer
Er muss Aurel Rech im Sturmzentrum des FC Schmittweiler erneut ersetzen: Dennis Köhler (rotes Trikot).
Klaus Castor

Der November sollte zum entscheidenden Monat für den FC Schmittweiler-Callbach werden. Zwei Siegen steht bisher nur eine Niederlage gegenüber. Das Duell bei Schlusslicht SV Hinterweidenthal soll die Punktausbeute vergrößern.

Lesezeit 1 Minute
Sein Lieblingsgegner in der Fußball-Landesliga wartet auf den FC Schmittweiler-Callbach. Seit dem Aufstieg hat das Glanteam sämtliche drei Partien gegen den SV Hinterweidenthal gewonnen. Am Sonntag um 14.45 Uhr kommt es bei den Westpfälzern nun zum vierten Aufeinandertreffen.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport