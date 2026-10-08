SC Idar empfängt SG Eintracht Derby mit Brisanz und Torjägerduell Zimmer gegen Darcan Sascha Nicolay 08.10.2026, 12:16 Uhr

i Im Verbandspokalspiel vor zwei Monaten war der SC Idar-Oberstein immer einen Schritt schneller als die SG Eintracht Bad Kreuznach (in blau). 5:1 siegte der SC. Wer gewinnt in der Liga am Samstag? Joachim Hähn

Die Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht Bad Kreuznach hat es diesmal so richtig in sich. Der Derbycharakter, der Blick beider in Richtung Spitze und ein Torjägerduell machen Appetit.

Große Spannung verspricht am Samstag das Nahe-Derby in der Fußball-Verbandsliga. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion empfängt der SC Idar-Oberstein um 14 Uhr die SG Eintracht Bad Kreuznach. Beide Mannschaften lauern unmittelbar hinter der Tabellenspitze. Die Gäste befinden sich mit 18 Punkten sogar in Schlagdistanz zu den Spitzenreitern FC Basara Mainz und FC Bienwald Kandel, während der SC Idar mit seinen derzeit 17 Punkten den Blinker setzt, um an ...







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