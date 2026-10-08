Die Partie zwischen dem SC Idar-Oberstein und der SG Eintracht Bad Kreuznach hat es diesmal so richtig in sich. Der Derbycharakter, der Blick beider in Richtung Spitze und ein Torjägerduell machen Appetit.
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Große Spannung verspricht am Samstag das Nahe-Derby in der Fußball-Verbandsliga. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion empfängt der SC Idar-Oberstein um 14 Uhr die SG Eintracht Bad Kreuznach. Beide Mannschaften lauern unmittelbar hinter der Tabellenspitze. Die Gäste befinden sich mit 18 Punkten sogar in Schlagdistanz zu den Spitzenreitern FC Basara Mainz und FC Bienwald Kandel, während der SC Idar mit seinen derzeit 17 Punkten den Blinker setzt, um an ...