Eintracht gastiert beim SVA Derby am Montagabend soll Fans an die Waldstraße locken Olaf Paare 01.03.2026, 13:21 Uhr

i Auf Jan Wingenter (am Ball) wartet das letzte Derby im blauen Trikot der SG Eintracht Bad Kreuznach. Er wechselt im Sommer bekanntlich zu Montag-Gegner SVA Waldalgesheim. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Beide sind mit Niederlagen ins Fußballjahr 2026 gestartet. Wer kann den Hebel im Derby umlegen? Bei Alemannia Waldalgesheim soll es der Torjäger richten, bei Eintracht Bad Kreuznach die richtige Balance.

Der Austragungstag ist ungewöhnlich, aber durchaus attraktiv: Am Montagabend treffen sich der SV Alemannia Waldalgesheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach zum Derby der Fußball-Verbandsliga. Um 19.30 Uhr wird die Partie angepfiffen.„Spiele am Abend sind für Trainer und Spieler immer etwas speziell.







Artikel teilen

Artikel teilen