Beide sind mit Niederlagen ins Fußballjahr 2026 gestartet. Wer kann den Hebel im Derby umlegen? Bei Alemannia Waldalgesheim soll es der Torjäger richten, bei Eintracht Bad Kreuznach die richtige Balance.
Der Austragungstag ist ungewöhnlich, aber durchaus attraktiv: Am Montagabend treffen sich der SV Alemannia Waldalgesheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach zum Derby der Fußball-Verbandsliga. Um 19.30 Uhr wird die Partie angepfiffen.„Spiele am Abend sind für Trainer und Spieler immer etwas speziell.