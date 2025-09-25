Gastspiel beim SC Hauenstein Der VfR Baumholder will die Liga spannend halten 25.09.2025, 13:54 Uhr

i Danny Lutz bei der Gymnastik. Der Angreifer des VfR baumholder hat seine Muskelverletzung überwunden und könnte beim Top-Spiel bei Tabellenführer SC Hauenstein zum Einsatz kommen. Stefan Ding

Die Partie beim SC Hauenstein bietet dem VfR Baumholder Chance und Risiko zugleich – und das, obwohl Coach Schübelin das Training diese Woche als „Wundertüte“ bezeichnet.

Beim Tabellenführer tritt der VfR Baumholder am Samstag (16.30 Uhr) in der Fußball-Landesliga an. Der SC Hauenstein wartet, und die Baumholderer dürften bei diesem Gegner gemischte Gefühle haben. Weitgehend gute bei der Erinnerung an das Verbandsliga-Duell in der Südwestpfalz vor einem Jahr, das die Baumholderer nach 4:0-Führung 4:3 gewannen, eindeutig schlechte beim Zurückdenken an das Rückspiel vor einem halben Jahr, das der VfR auf heimischem ...







