Gastspiel in Waldalgesheim Der VfR Baumholder und der Mix aus Block und Pressing Sascha Nicolay 20.08.2026, 13:29 Uhr

i Möglichst wenige Schüsse aufs eigene Gehäuse möchte der VfR Baumholder (schwarze Trikots) am Samstag beim SV Alemannia Waldalgesheim zulassen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Nach neun Gegentoren in den letzten beiden Partien soll sich der VfR Baumholder am Samstag beim Gastspiel beim SV Alemannia Waldalgesheim defensiv wieder stabiler präsentieren. Trainer Dennis Kaucher erklärt, was dafür nötig ist.

Nach zwei Niederlagen in Folge mit insgesamt neun Gegentreffern möchte der VfR Baumholder in der Fußball-Verbandsliga erstens in die Erfolgsspur und zweitens zu dem Spiel zurück, das ihm am ersten Spieltag gegen den SC Idar-Oberstein drei Punkte eingebracht hat.







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