Einen Doppelabstieg muss man erst einmal verkraften. Der VfR Baumholder möchte sich in der Landesliga endlich wieder stabilisieren. Trainer Christian Schübelin hat Spaß mit den Neuen und setzt auf eine Achse mit Oberliga-Erfahrung.

Hoch geflogen ist der VfR Baumholder in den vergangenen fünf Jahren. Bis in die Oberliga führte der Weg der Westricher, die im Oktober 2023 auf dem Gipfel waren. Eine Klasse höher als der SC Idar-Oberstein, das eigentliche Aushängeschild im Fußballkreis Birkenfeld, gewannen sie in der Oberliga beim FV Diefflen 8:0. Für die Anhänger war dieser Tag ein Traum. Kurz darauf ging es dann aber bergab - und das ziemlich rasant. Zwei Abstiege hintereinander später, findet sich der VfR in der Landesliga wieder.

Den Sturz aus der Oberliga in die Verbandsliga haben die Baumholderer noch scheinbar locker-trotzig verkraftet, dass es aber anschließend gleich noch eine Etage tiefer ging, das tat weh und war auch nicht nötig. Zu spät schienen die Spieler die Gefahr zu erkennen, dass sie unter den fünf Mannschaften sein könnten, die runter in die Landesliga müssen. Pech und eine ordentliche Portion Unerfahrenheit taten das Übrige. Da konnte auch der Trainerwechsel im vergangenen November zu Christian Schübelin nichts mehr retten.

„Bei mir sitzt der Stachel des Abstiegs schon noch tief.“

Christian Schübelin

Sei’s drum. Der VfR Baumholder ist also wieder in der Landesliga und damit noch immer die zweithöchste Mannschaft des Kreises Birkenfeld. Doch das ist natürlich kein Grund zur Euphorie. „Die gibt es bei uns gerade nicht. Wir haben zwar eine gute Stimmung in der Mannschaft, aber zweimal abzusteigen, das muss man erst einmal verdauen - als Verein und als Team“, sagt Schübelin, der zugibt: „Bei mir sitzt der Stachel des Abstiegs schon noch tief.“

Der Coach ist selbstkritisch und hatte nach dem 1:6 bei Meister FV Dudenhofen, das am letzten Verbandsligaspieltag den Sturz in die Landesliga besiegelte, ungeschminkt festgehalten, dass er von sich selbst enttäuscht sei. Dass es ihm nicht gelang, die Klasse zu halten, nagte an Schübelin, und jetzt brennt er auf Wiedergutmachung.

„Für einen sofortigen Wiederaufstieg gibt es zu viele Fragezeichen, aber einen Platz unter den Top Fünf möchten wir schon anvisieren.“

Christian Schübelin

Das bedeutet nun freilich nicht, dass der Trainer den sofortigen Wiederaufstieg als Ziel setzt - dazu ist er wiederum zu realistisch. Schübelin stellt klar: „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren bestimmt 20 Spieler, einen kompletten Kader also, verloren. Wir haben einen Riesenumbruch erlebt, und unsere aktuelle Mannschaft ist brutal jung und entsprechend unerfahren.“ Das bringt Schwierigkeiten mit sich, die fehlende Abgebrühtheit vor dem Tor ist eine davon. Konzentration über 90 Minuten eine andere.

Deshalb sieht in Schübelins Augen Wiedergutmachung so aus, dass die Spieler „endlich zu einer richtigen Mannschaft werden und ordentlichen, schönen Fußball bieten“. Und doch möchte er mit seiner Equipe nicht unter „ferner liefen“ in der Landesliga landen. „Für einen sofortigen Wiederaufstieg gibt es zu viele Fragezeichen, aber einen Platz unter den Top Fünf möchten wir schon anvisieren“, erklärt er, wohl wissend, dass auch das nicht einfach wird.

Der neue Keeper als „Riesenrückhalt“

„Wir müssen erst wieder den Hebel in die richtige Richtung stellen“, sagt Schübelin und wünscht sich, dass ganz schnell Ruhe und neue Motivation einkehren. Das ist nur verständlich, schließlich mussten die Baumholderer jede Menge Rückschläge verdauen. „Wir haben viel verloren zuletzt“, erklärt der Trainer und bestätigt die These, dass seine Mannschaft das Gewinnen erst wieder lernen muss. „Wir müssen wieder ein Gefühl dafür bekommen, eine Führung ins Ziel zu bringen, sie entweder konsequent auszubauen oder auch mal über die Zeit zu retten“, erläutert der Coach.

Der neue Kader macht Schübelin Freude, mit fast allen Zugängen ist er sehr zufrieden. Besonders wichtig war die Verpflichtung von Marco Klein für das Tor. Sehr spät erst entschied sich die Nummer eins der vergangenen Runde, Michel Schmitt, zu einem Rückwechsel zum SC Idar-Oberstein, nachdem dort Keeper Tobias Edinger trotz Zusage zu Wormatia Worms gewechselt war. Es war nicht leicht für die Baumholderer, auf dieses „Schlussmann-Domino“ zu reagieren, doch die Verantwortlichen um Trainer Schübelin und Spartenleiter Matthias Dingert fanden eine Top-Lösung. Von Saarlandliga-Aufsteiger SG Marpingen-Urexweiler wechselte Marco Klein ins Brühl-Stadion. Den Hünen bezeichnete Schübelin schon während der Vorbereitung als „Riesenrückhalt“ und erklärt: „Er bringt neben seiner sportlichen Klasse auch eine gewisse Leichtigkeit mit in die Kabine. Das tut uns gut.“ Kleiner Wermutstropfen: Klein hat vorerst nur bis zur Winterpause zugesagt.

Danny Lutz, Marius Gedratis, Nico Schulz und Niklas Alles sind die Hoffnungsträger

Als „tollen Fußballer“ hat Schübelin auch Till Angel kennengelernt, dessen Einwürfe zudem wie Flanken kommen. „Sehr spannend mit großem Potenzial“, findet der Trainer Fineas Allnoch. Der junge Torjäger kam vom TuS Leisel, für den er in der B-Klasse in der vergangenen Runde satte 39 Treffer erzielte. „Die muss man auch in dieser Liga erst einmal machen“, sagt Schübelin, den durchaus auch die Youngster Ismael Magassa (kam von der A-Jugend des SC Idar-Oberstein) und Luca Panciera vom JFV Pfälzer Bergland zu beeindrucken wussten. Fabian Moorhead vom FC Schmittweiler-Callbach und Abdul Hadi Antar vom TuS Bedesbach-Patersbach sind weitere gute Alternativen.

Doch bei aller Zufriedenheit über die Neuen, entscheidend für Schübelin ist, wie eine bestimmte Achse funktioniert. „Unsere Schlüsselspieler sind zweifellos Danny Lutz, Marius Gedratis, Nico Schulz und Niklas Alles. Wenn wir diese Jungs ins Laufen bringen, dann werden wir auch eine gute Saison spielen, weil sich unsere vielen Talente an ihnen orientieren können“, erklärt der Trainer. Tatsächlich bringt das Quartett nicht umsonst Oberliga-Erfahrung mit. Das bürgt für Klasse, die in der Landesliga den Unterschied ausmachen kann.

Prognose: Der VfR Baumholder mischt oben mit

Der VfR Baumholder sollte trotz der beiden Abstiege sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Er hat für die Landesliga eine gute Mannschaft beisammen. Wenn die gestandenen Spieler wie Marius Gedratis, Niklas Alles, Nico Schulz und Danny Lutz Vollgas geben (können), wenn die Mannschaft die recht kämpferische Landesliga annimmt, dann sind die Zeiten des Absturzes vorbei, dann kann der VfR zu einem neuen Höhenflug starten und oben mitmischen.

VfR Baumholder

Zugänge: Till Angel (VfL Primstal), Fabian Moorhead (FC Schmittweiler-Callbach), Fineas Allnoch (TuS Leisel), Ismael Magassa (SC Idar-Oberstein, Jugend), Luca Panciera (JFV Pfäler Bergland), Marco Klein (SG Marpingen-Urexweiler), Leonardo Vebiu (US Mondorf), Abdul Hadi Antar (TuS Bedesbach-Patersbach).

Abgänge: Marvin Lind, Michel Schmitt (beide SC Idar-Oberstein), Elias Ludwig (SG Hüffelsheim), Lars Lindecke (Spvgg Wildenburg), Niklas Schindler (SC Birkenfeld), Julian Röhrig (SG Kirn/Kirn-Sulzbach).

Tor: Marco Klein, Tim-Luca Donner.

Abwehr: Dominic Schübelin, Lucca Buchner, Nico Schulz, Jonas Brenner, Ahmad Tajik, Abdul Hadi Antar, Ismael Magassa.

Mittelfeld: Marius Gedratis, Niklas Alles, Raphael-Miguel Allkofer, Miguel Schäfer, Joshua Fuchs, Danny Lutz, Luca Panciera, Till Angel, Fabian Moorhead, Marwan da Silva, Leonardo Vebiu.

Angriff: Lucas Alves da Silva, Finn Kley, Fineas Allnoch.

Trainer: Christian Schübelin.

Saisonziele: Umbruch weiter vorantreiben, vorne mitspielen.

Favoriten: Keine.