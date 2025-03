Der VfR Baumholder ist der Gewinner im Keller

Durchatmen beim VfR Baumholder. Die Mannschaft von Trainer Christian Schübelin wusste, um was es in Rüssingen geht, trat dominant auf und wurde mit einem 4:0-Sieg belohnt.

So schnell kann’s gehen: Als einzige Mannschaft der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Verbandsliga hat der VfR Baumholder an diesem Wochenende einen Sieg eingefahren.

Das 4:0 (1:0) bei Schlusslicht TuS Rüssingen war definitiv ein ganz wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Und – schwups – ging’s aufwärts von Tabellenplatz 15 auf die elf, der am Saisonende definitiv den Klassenverbleib bedeuten würde. Hart erkämpft war der Dreier allemal.

„Habt ihr Sand?“

Denn der tiefe Rasenplatz der Gastgeber stellte alle Beteiligten schon vor dem Anpfiff vor Herausforderungen. „Habt ihr Sand?“ fragte Referee Kisanet Zekarias aus Mainz, der auf dem unebenen Geläuf einige Stellen ausfindig gemacht hatte, die er „grenzwertig“ fand und aufgefüllt haben wollte, „es geht schließlich um die Gesundheit der Spieler.“ Dies war schnell erledigt. Schöner Kombinationsfußball war nicht zu erwarten, was aber die grün gekleideten Gäste nicht daran hinderte, es zu versuchen.

„Hoch anlaufen, auf Fehler lauern, das war Teil unseres Plans“, schilderte Joshua Fuchs, dem dies zwei Mal hervorragend gelang. Erst in Form eines Distanzschusses aus gut 25 Metern, mit dem er den etwas zu weit im Feld stehenden Keeper Cosmin Dragota überlistete (37.). Dann nach der Pause, als Marvin Lind zu einem Sprint über die rechte Seite ansetzte, von der Torlinie zurück ins Zentrum passte, wo Fuchs keine Mühe hatte, auf 2:0 zu erhöhen (49.). „Ganz starke Anfangsphase“, freute sich VfR-Trainer Christian Schübelin über den Auftritt seiner Mannen, „und unser zweites Tor war wirklich schön herausgespielt.“

Elfmetertor von Niklas Alles entscheidet Partie endgültig

Eine noch höhere Führung zu diesem Zeitpunkt wäre möglich gewesen, doch wurden ein Kopfball von Lind (5.) ebenso wie ein Freistoß von Marius Gedratis (15.) zur Ecke geklärt. Der Körpereinsatz von Maximilian Gräßle gegen Danny Lutz (20.) war Zekarias für einen Elfmeter nicht genug, wie er Lutz mitteilte. Doch kam es in der 64. Minute zum selben Duell, nun auf der anderen Seite des Feldes, und nun gab es Elfmeter.

Diesen verwandelte Niklas Alles mit zwei Schritten Anlauf und machte mit dem 3:0 alles klar (64.). Die Gastgeber kamen derweil kaum zu Gelegenheiten. Wenn überhaupt, dann war Marius Schmitt auf der rechten Angriffsseite gefährlich. Fehlende Eingespieltheit mag hinzukommen, zumal seit Saisonbeginn und auch in der Winterpause zahlreiche personelle Veränderungen stattfanden. 18 Niederlagen nach 22 Saisonspielen lassen letztlich kaum Rüssinger Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu.

Co-Trainer Jonas Gedratis feiert sein Saisondebüt

Sein Saisondebüt feierte in der Schlussphase dann noch Co-Trainer Jonas Gedratis – notgedrungen. Lind hatte schon angezeigt, dass nichts mehr gehe – es reichte aber noch, um den Schlusspunkt zum 4:0 zu setzen (85.), wobei er Dragota mit zwei Haken verlud und nach dem erfolgreichen Abschluss zu Boden sank. Wer saß noch auf der Bank? Laut Spielbericht Finn Kley, der aber war kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen, Ersatzkeeper Tim-Luca Donner – und eben der ältere der beiden Gedratis-Brüder, der letztmalig im November 2021 in der Verbandsliga zum Einsatz gekommen war und in der Vorsaison einen Oberliga-Kurzeinsatz absolvierte. Für die letzten fünf Minuten in der Rolle des Stürmers reichte es problemlos.

Manch prominente Kicker hätten aus diesem Anlass scherzhaft davon gesprochen, dass ein solcher Kurzeinsatz wichtig sei, um das Gespür zu haben, konditionell mithalten zu können. Aufhebens um seinen Einsatz aber war nicht die Sache des Jokers. Umso mehr interessierte ihn nach dem Abpfiff das Ergebnis der VfR-Zwoten, die in der Bezirksliga ebenfalls einen Dreier eingefahren hatte – ein Sechs-Punkte-Wochenende hatte es längere Zeit nicht gegeben beim VfR. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, strahlte Christian Schübelin, der seinem zentralen Mittelfeld ein Sonderlob zollte: „Die Zweikampfstärke von Niklas Alles und Marius Gedratis war die Basis für den Sieg.“

TuS Rüssingen - VfR Baumholder 0:4 (0:2)

TuS Rüssingen: Dragota – Ertas, Dörzenbach, Gräßle, G. Gigliotti (79. Rezai) – Pacaj, Yompang (66. M. Gigliotti) – Schmitt, Ghilazghi, Reisenauer – Aydin (59. Hajradaj).

VfR Baumholder: Schmitt – Schulz, D. Schübelin, Brenner, Röhrig – Alles, M. Gedratis – Tajik (60. Buchner), Fuchs (79. Schindler), Lutz (70. Allkofer) – Lind (86. J. Gedratis).

Schiedsrichter: Kisanet Zekarias (Mainz).

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Joshua Fuchs (37.), 0:2 Fuchs (49.), 0:3 Niklas Alles (64./FE), 0:4 Marvin Lind (85.).

So geht’s weiter: VfR Baumholder – Eintracht Bad Kreuznach (Samstag., 16 Uhr).