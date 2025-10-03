SG Hüffelsheim in Hohenecken Der Start in eine aufregende Woche 03.10.2025, 10:33 Uhr

i Eigengewächs Fabian Scheick (rotes Trikot) hat sich in der Startformation der SG Hüffelsheim festgebissen. Seinen Zweikampf beobachten Torwart Mark Becker (hinten rechts) und Kapitän Lars Hermann. Klaus Castor

Drei Spiele in sieben Tagen – das Programm der SG Hüffelsheim in der nächsten Woche ist anspruchsvoll. Zumal wichtige Spieler ausfallen werden, allen voran der starke Zugang Simon Scherer.

Es wird ein Wiedersehen der besonderen Art: Die SG Hüffelsheim und der TuS Hohenecken lieferten sich in der Vorsaison ein episches Duell um die Meisterschaft in der Landesliga. Mehr als 70 Punkte erreichten beide, die Hüffelsheimer entschieden das Fernduell für sich, die Hoheneckener zogen über die Aufstiegsrunde in die Fußball-Verbandsliga nach.







