Strack weg, Vogt da Der SC Idar-Oberstein verändert sein Trainerteam Sascha Nicolay 30.09.2026, 16:15 Uhr

i Frank Vogt (links) arbeitet jetzt eng mit Stephan Holländer zusammen. Vogt gehört bis zur Winterpause zum Trainerteam des SC Idar-Oberstein. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Während Frank Vogt – zumindest für einen begrenzten Zeitraum – der neue dritte Coach beim SC Idar-Oberstein ist, hat Holger Strack sein Engagement als Trainer der Torleute beendet und Gründe dafür genannt. Sein Nachfolger ist ein „Gerry-Ehrmann-Typ“.

Lange hat es gedauert, doch jetzt hat der SC Idar-Oberstein einen dritten Coach für seinen Aktiven-Kader gefunden. Frank Vogt unterstützt ab sofort Christian Henn und Stephan Holländer. Zudem kümmert sich ein neuer Torwarttrainer um die Schlussleute. Olaf Bürstlein coacht nun die Keeper, denn Holger Strack ist zurückgetreten.







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