Es gibt Spiele, die für den weiteren Saisonverlauf von Bedeutung sind – und vor einer solchen Partie befindet sich der SC Idar-Oberstein nach vier Partien ohne Sieg in Folge am Samstag in Ludwigshafen.
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Es hakt gerade beim SC Idar-Oberstein in der Fußball-Verbandsliga. Zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in den vergangenen vier Saisonspielen lassen den SC mit elf Punkten aus acht Begegnungen im Mittelfeld der Tabelle herumdümpeln. Die Partie am Samstag (14 Uhr) auf der Bezirkssportanlage in Rheingönheim, beim Mitabsteiger aus der Oberliga, bei Arminia Ludwigshafen, ist deshalb eine, in der eine Weiche gestellt wird.