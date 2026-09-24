FC Schmittweiler in Steinbach
Der Pokalknaller spielt noch keine Rolle
Kompletter Fokus auf Steinbach: Trainer Patrik Maaß (rechts) und der FC Schmittweiler wollen beim Tabellennachbarn punkten.
Kompletter Fokus auf Steinbach: Trainer Patrik Maaß (rechts) und der FC Schmittweiler wollen beim Tabellennachbarn punkten.
Klaus Castor

Das Spiel vor dem großen Pokalauftritt gegen den SC Idar-Oberstein führt den FC Schmittweiler vor die Tore von Kaiserslautern. Am Sonntag ist der FCS in Steinbach zu Gast.

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Die schlechte Nachricht für die Fans des FC Schmittweiler-Callbach gleich zu Beginn: Torjäger Aurel Rech wird auch das Spiel am Sonntag um 15.15 Uhr beim TuS Steinbach verpassen. „Eine genaue Diagnose steht noch aus, aber am Sonntag wird es nicht gehen“, sagt Patrik Maaß, der Trainer des Fußball-Landesligisten FC Schmittweiler-Callbach.
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