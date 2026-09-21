Nachschlag von Olaf Paare Der Plausch von Olaf zu Olaf wird fehlen Olaf Paare 21.09.2026, 17:03 Uhr

i Olaf Paare Jens Weber. MRV

Unser Sportredakteur Olaf Paare gedenkt in persönlichen Worten einer außergewöhnlichen Persönlichkeit des regionalen Fußballs. Im Alter von nur 58 Jahren ist Olaf Schneider verstorben.

Die Schiedsrichter des Fußballkreises Bad Kreuznach trugen am Wochenende Trauerflor und dokumentierten damit ihre Trauer um ihren Kameraden Olaf Schneider aus Hargesheim, der im Alter von nur 58 Jahren gestorben ist.Olaf Schneider lebte das Ehrenamt – in seiner Heimatgemeinde Hargesheim, vor allem aber im Fußball war es ihm eine Herzensangelegenheit, sich für seine Mitmenschen zu engagieren.







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