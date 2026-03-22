Eintracht enttäuscht beim 0:4 Der Geduldsfaden im Umfeld wird dünner Olaf Paare 22.03.2026, 11:19 Uhr

i Stand nach seiner Urlaubsreise direkt wieder in der Startformation der Eintracht, ließ aber Durchschlagskraft vermissen: Deniz Cinar (blaues Trikot). Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Niederlagen auswärts, Siege im Nahe-Stadion – dieses Strickmuster funktionierte in den vergangenen Monaten bei Eintracht Bad Kreuznach. Die überraschende und heftige 0:4-Heimniederlage gegen Viktoria Herxheim bringt die Abstiegsangst zurück.

Dass die Heimserie der SG Eintracht Bad Kreuznach endete, ist auf den ersten Blick kein Weltuntergang. Jede Serie – diese umfasste sechs Dreier vor heimischem Publikum in Folge – endet mal. Schwerwiegender war, dass der Erfolgsreihe mit einer erschreckend schwachen Vorstellung ein Stoppschild gesetzt wurde.







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