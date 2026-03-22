Niederlagen auswärts, Siege im Nahe-Stadion – dieses Strickmuster funktionierte in den vergangenen Monaten bei Eintracht Bad Kreuznach. Die überraschende und heftige 0:4-Heimniederlage gegen Viktoria Herxheim bringt die Abstiegsangst zurück.
Lesezeit 3 Minuten
Dass die Heimserie der SG Eintracht Bad Kreuznach endete, ist auf den ersten Blick kein Weltuntergang. Jede Serie – diese umfasste sechs Dreier vor heimischem Publikum in Folge – endet mal. Schwerwiegender war, dass der Erfolgsreihe mit einer erschreckend schwachen Vorstellung ein Stoppschild gesetzt wurde.