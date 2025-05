Der erste Heimpunkt liegt im letzten Spiel in der Luft

Es sollte einfach nicht sein. Um Haaresbreite scheiterten die Fußballer der SG Kirn/Kirn-Sulzbach nach einem sehr couragierten Auftritt an ihrem ersten Punktgewinn vor heimischem Publikum. Ihr letzter Landesliga-Auftritt in Kirn-Sulzbach ging mit 3:4 verloren, nachdem sie gegen die SG Rieschweiler zur Pause noch mit 2:1 vorne gelegen hatten. „Das war total ärgerlich und unnötig“, kommentierte der Kirner Trainer Jens Wückert.

Sein Team hatte den besseren Start erwischt und führte durch einen Doppelschlag von Felix Schuff (23., 25.). Kurz darauf verkürzte der Rieschweilerer Simon Hauk (33.). Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Gästen, und Sven Mayer (48.) markierte den Ausgleich, bevor erneut Hauk (66.) für die Pfälzer erfolgreich war und das Spielgeschehen komplett drehte. In einem munteren Duell ließ der Ausgleich der Gastgeber, bei denen Tarek Lanz seinen Heim-Abschied feierte, aber nicht lange auf sich warten.

„Beim 3:3 und 3:4 laden wir den Gegner dann auch noch unnötig zu den Gegentoren ein.“

Jens Wückert

Die Kirner durften nach dem Treffer von Alex Monteiro (70.) erneut auf Zählbares hoffen, doch Kevin-Alexander Gundt (78.) ließ die Hoffnungen des künftigen Bezirksligisten platzen. „Wir schießen drei Tore und haben noch mindestens drei hundertprozentige Torchancen auf dem Fuß“, haderte Wückert nach der vermeidbaren Niederlage. Der Coach fügte an: „Beim 3:3 und 3:4 laden wir den Gegner dann auch noch unnötig zu den Gegentoren ein. Beide Mannschaften haben ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Wir waren mindestens ebenbürtig und hätten uns gerne mit einem anderen Ergebnis in unserem letzten Heimspiel verabschiedet. Aber wie so oft sollte es einfach nicht sein.“

SG Kirn/Kirn-Sulzbach: Glöckner – Rusch, N. Nikodemus, Hahn, Thiago (68. Schmitz) – Pascher, Lanz (58. Schönheim), Ri. Jelacic, Gündesli (75. Ro. Jelacic), Schuff – Monteiro.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, beim FV Ramstein.