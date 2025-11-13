Gast bei Briegel-Stammverein Dem VfR Baumholder fehlen Teile seiner Achse 13.11.2025, 13:33 Uhr

i Fabian Moorhead (links) ist am Samstag in Rodenbach am Start und möchte alles daran setzen, dass sein VfR Baumholder den nächsten Sieg einfährt und seine Serie ohne Niederlagen verlängert. Stefan Ding

Drei wichtige Akteure muss der VfR Baumholder am Samstag ersetzen, wenn er sich der Aufgabe stellte, seine starke Serie fortzusetzen. Beim SV Rodenbach wird das nicht leicht.

Legt der VfR Baumholder auch beim SV Rodenbach nach? Am Samstag (16 Uhr) gastieren die Baumholderer zum Rückrundenauftakt der Fußball-Landesliga beim Heimatverein der unlängst 70 Jahre alt gewordenen FCK-Ikone Hans-Peter Briegel.Dass der Europa- und Doppel-Vizeweltmeister am Platz stehen wird, ist unwahrscheinlich, aber Hans-Peter Briegel hätte gerade seine helle Freude am VfR, schließlich war die „Walz aus der Pfalz“ ein Oberkämpfer vor dem ...







