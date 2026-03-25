Zu wenig Einsätze beim SC Idar
David Bauer wechselt aus dem Haag zum VfR Baumholder

Der VfR Baumholder hat den absoluten Wunschspieler des neuen Trainerduos Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal verpflichtet. David Bauer kommt zur neuen Saison vom SC Idar-Oberstein, wo er mittlerweile nur noch Teil der zweiten Mannschaft ist.

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Dem VfR Baumholder ist ein bemerkenswerter Transfer gelungen. Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga hat David Bauer von Oberligist SC Idar-Oberstein zu sich gelotst. Der 22-Jährige wird mit Beginn der nächsten Saison das rote SC-Trikot gegen das grüne VfR-Jersey tauschen.

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