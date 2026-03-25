Zu wenig Einsätze beim SC Idar David Bauer wechselt aus dem Haag zum VfR Baumholder Sascha Nicolay 25.03.2026, 15:49 Uhr

Der VfR Baumholder hat den absoluten Wunschspieler des neuen Trainerduos Dennis Kaucher und Felix Ruppenthal verpflichtet. David Bauer kommt zur neuen Saison vom SC Idar-Oberstein, wo er mittlerweile nur noch Teil der zweiten Mannschaft ist.

Dem VfR Baumholder ist ein bemerkenswerter Transfer gelungen. Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga hat David Bauer von Oberligist SC Idar-Oberstein zu sich gelotst. Der 22-Jährige wird mit Beginn der nächsten Saison das rote SC-Trikot gegen das grüne VfR-Jersey tauschen.







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