SG Meisenheim ist zu Gast Das Ziel des VfR Baumholder heißt Zipperlein verhindern 03.10.2025, 10:28 Uhr

i Beim VfR Baumholder hoffen alle, dass Spartenleiter Matthias Dingert gegen Meisenheim nicht allzu therapeutische Maßnahmen auf dem Feld einleiten muss. Stefan Ding

Mit leichten personellen Sorgen geht der VfR Baumholder am Sonntag in sein Heimspiel gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Die Partie könnte wieder einmal die Richtung weisen, in die es für Trainer Christian Schübelin und sein Team geht.

Ihre Bilanz ausgleichen möchten die Landesliga-Fußballer des VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Hopp oder topp hieß die Devise der Baumholderer in den bisherigen neun Spielen, was bedeutet, dass nach 90 Minuten entweder ein Sieg oder eine Niederlage in der Ergebnisliste stand.







