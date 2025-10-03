Mit leichten personellen Sorgen geht der VfR Baumholder am Sonntag in sein Heimspiel gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Die Partie könnte wieder einmal die Richtung weisen, in die es für Trainer Christian Schübelin und sein Team geht.
Lesezeit 1 Minute
Ihre Bilanz ausgleichen möchten die Landesliga-Fußballer des VfR Baumholder am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Hopp oder topp hieß die Devise der Baumholderer in den bisherigen neun Spielen, was bedeutet, dass nach 90 Minuten entweder ein Sieg oder eine Niederlage in der Ergebnisliste stand.