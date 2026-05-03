VfR Baumholder jubelt über 4:0 Das Tor zur Meisterschaft steht sperrangelweit offen Sascha Nicolay 03.05.2026, 21:01 Uhr

i Das 3:0 fü den VfR Baumholder ist unterwegs. Danny Lutz legt quer, und Lucas (nicht im Bild) wird die Kugel gleich im Kasten vom Schmittweilerer Torhüter Jakob Hill unterbringen. Stefan Ding

Einen „kleinen Matchball“ hat der VfR Baumholder nach seinem Auswärtssieg beim FC Schmitweiler/Callbach am kommenden Freitag im Gipfeltreffen gegen den SV Hermersberg. Im Optimalfall könnte der VfR am kommenden Sonntag auf dem Sofa Meister werden.

Für den VfR Baumholder ist der Sonntag in der Fußball-Landesliga nahezu perfekt gelaufen. Dem eigenen 4:0-Sieg beim FC Schmittweiler-Callbach setzten die 2:4-Niederlage des Tabellenzweiten SV Hermersberg gegen den SV Kirchheimbolanden sowie das 2:3 des SC Hauenstein gegen die Sportfreunde Bundenthal noch die Krone auf.







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