Einen „kleinen Matchball“ hat der VfR Baumholder nach seinem Auswärtssieg beim FC Schmitweiler/Callbach am kommenden Freitag im Gipfeltreffen gegen den SV Hermersberg. Im Optimalfall könnte der VfR am kommenden Sonntag auf dem Sofa Meister werden.
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Für den VfR Baumholder ist der Sonntag in der Fußball-Landesliga nahezu perfekt gelaufen. Dem eigenen 4:0-Sieg beim FC Schmittweiler-Callbach setzten die 2:4-Niederlage des Tabellenzweiten SV Hermersberg gegen den SV Kirchheimbolanden sowie das 2:3 des SC Hauenstein gegen die Sportfreunde Bundenthal noch die Krone auf.