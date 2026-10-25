Tabellenführer Bienwald Kandel hat die Punkte aus dem Nahe-Stadion entführt. In einem intensiven und hochklassigen Spiel unterlag die Bad Kreuznacher Eintracht auch deshalb, weil sie in beiden Hälften das Momentum nicht nutzte.
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Der Treff, die Sportlerkneipe der SG Eintracht Bad Kreuznach, platzte aus allen Nähten. Viele gut gelaunte Menschen feierten – den Sieg des Gastes. Die Fans von Verbandsliga-Tabellenführer FC Bienwald Kandel hatten sich bereits im Vorfeld mit einem Bus angekündigt, sodass sich Eintracht-Vizepräsident Oliver Holste und sein Team auf den Ansturm vorbereiten konnten.