Eintracht unterliegt 1:2 Das schönste Tor bringt keinen Punkt Olaf Paare 25.10.2026, 10:23 Uhr

i Ball gesichert: Eintracht-Torwart Felix Basting hält das Leder nach einem Kandeler Angriff fest, Sebastian Baumann (links) und Mika Brunswig brauchen nicht einzugreifen. Klaus Castor

Tabellenführer Bienwald Kandel hat die Punkte aus dem Nahe-Stadion entführt. In einem intensiven und hochklassigen Spiel unterlag die Bad Kreuznacher Eintracht auch deshalb, weil sie in beiden Hälften das Momentum nicht nutzte.

Der Treff, die Sportlerkneipe der SG Eintracht Bad Kreuznach, platzte aus allen Nähten. Viele gut gelaunte Menschen feierten – den Sieg des Gastes. Die Fans von Verbandsliga-Tabellenführer FC Bienwald Kandel hatten sich bereits im Vorfeld mit einem Bus angekündigt, sodass sich Eintracht-Vizepräsident Oliver Holste und sein Team auf den Ansturm vorbereiten konnten.







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