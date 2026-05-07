SV Winterbach mit Heimspiel Das sagt Trainer Scherer zu den Fehlzeiten von Fett Olaf Paare 07.05.2026, 13:46 Uhr

i Aktivposten: Luis Becker (rechts) gehört zu den formstärksten Winterbachern. Das möchte er auch gegen den SC Hauenstein unterstreichen. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Der SV Winterbach möchte das Erreichen des Klassenverbleibs selbst regeln. Eine gute Möglichkeit dazu besteht am Sonntag gegen den in der Rückrunde so enttäuschenden SC Hauenstein.

Erweisen sich die Spieltags-Ansetzungen als Vorteil für den SV Winterbach? Gut möglich. Vier Partien der Fußball-Landesliga steigen bereits am Freitag und Samstag, die Winterbacher ihrerseits spielen erst am Sonntag um 15 Uhr gegen den SC Hauenstein.„Da könnten natürlich Ergebnisse dabei sein, die uns helfen und motivieren“, sagt SVW-Trainer Torben Scherer.







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