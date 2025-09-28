Eintracht verliert deutlich Das Problem mit dem Momentum 28.09.2025, 20:05 Uhr

i David Molnar (vorne) und die SG Eintracht Bad Kreuznach zeigten erneut eine schwache zweite Hälfte. Klaus Castor

Neun Spiele, kein Sieg: Eintracht Bad Kreuznach schafft auch beim SV Steinwenden nicht die Kehrtwende, gerät sogar mit 1:5 unter die Räder.

Starten wir mit der positiven Nachricht: Ein halbes Jahr nach seiner schweren Verletzung feierte Ilker Yüksel ein Comeback im Trikot des Fußball-Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach – exakt dort, wo er sich verletzte: in Steinwenden. Doch die Freude darüber hielt sich in Grenzen, schließlich musste das Eintracht-Team eine 1:5 (1:2)-Niederlage quittieren.







Artikel teilen

Artikel teilen