Zweites Spiel nach der Winterpause, zweiter Sieg des FC Schmittweiler-Callbach, der in der Fußball-Landesliga erneut einem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf den Zahn gezogen hat. Er siegte mit 2:0 (0:0) beim SV Hinterweidenthal. „Die jüngste Mannschaft der Landesliga hat eine sehr erwachsene Leistung abgeliefert, sehr abgeklärt“, freute sich FCS-Trainer Murat Yasar und fügte an: „Das Ganze war einfach nur geil.“

In Hälfte eins neutralisierten sich beide Teams auf einem tiefen Platz. „Wir haben in der Pause der Mannschaft gesagt, dass sie das Spiel nicht einfach dahinplätschern lassen darf, sondern dass sie sich deutlich steigern muss. Und was soll ich sagen, genau das hat sie gemacht“, berichtete Yasar, der kurzfristig Justus Rech und Leon Stibitz hatte ersetzen müssen und Milan Klein nach überstandener Erkältung in der Startelf brachte.

Rote Karten und Zeitstrafe für Hinterweidenthaler

Trotz der Steigerung verlief der Weg der Schmittweilerer nicht geradlinig, das Team musste im Hinterweidenthaler Hexenkessel mit Glück und Geschick auch einige schwierige Situationen überstehen. Aber das gehört im Abstiegskampf ja dazu. Die reife Vorstellung der Schmittweilerer prägte, dass sie bei allem Einsatz und Kampf nicht die spielerische Linie aufgaben. Und so erzielte der FCS zwei blitzsaubere Treffer. In der 83. Minute wurde Aurel Rech im Strafraum angespielt und versenkte. Fünf Minuten später hatten die Schmittweilerer eine Überzahlsituation und spielten sich den Ball so lange zu, bis Simon Scherer einschieben konnte. „Bemerkenswert, wie ruhig die Jungs da geblieben sind“, lobte Yasar. Zumal es zuvor extrem hektisch geworden war. Zwischen den beiden Treffern gab es eine Rote Karte für die SVH-Bank, eine für Torjäger Felix Burkhard und noch eine Zeitstrafe für Daniel Tretter.

FC Schmittweiler-Callbach: Hill – Moorhead (83. Atama), Luciano, Renner, Heimann (90. Miftari) – Naujoks, Görlek, C. Rech, A. Rech, Klein (70. Fritz) – Scherer.

So geht’s weiter: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Nanzdietschweiler.