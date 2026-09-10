SG Weinsheim in Morlautern Das größte Problem ist die Torwartposition Olaf Paare 10.09.2026, 13:09 Uhr

i Macht sich viele Gedanken um und über sein Team: Luca Redschlag, der Trainer der SG Weinsheim. Edgar Daudistel

Erstmals nach dem Aufstieg Favorit: Die SG Weinsheim tritt selbstbewusst beim Tabellenschlusslicht, dem SV Morlautern, an.

Neun Punkte trennen den Aufsteiger aus der Bezirksliga und den Absteiger aus der Verbandsliga. Dass sich Aufsteiger SG Weinsheim den Vorsprung auf den renommierten SV Morlautern erarbeitet hat, überrascht. Gewinnen die Weinsheimer am Sonntag um 15 Uhr, lägen sie sogar schon zwölf Zähler vor dem Verein, der aktuell den einzigen potenziellen Abstiegsrang der Fußball-Landesliga belegt.







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