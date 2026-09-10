Erstmals nach dem Aufstieg Favorit: Die SG Weinsheim tritt selbstbewusst beim Tabellenschlusslicht, dem SV Morlautern, an.
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Neun Punkte trennen den Aufsteiger aus der Bezirksliga und den Absteiger aus der Verbandsliga. Dass sich Aufsteiger SG Weinsheim den Vorsprung auf den renommierten SV Morlautern erarbeitet hat, überrascht. Gewinnen die Weinsheimer am Sonntag um 15 Uhr, lägen sie sogar schon zwölf Zähler vor dem Verein, der aktuell den einzigen potenziellen Abstiegsrang der Fußball-Landesliga belegt.