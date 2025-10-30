Nach dem Aufstieg des SV Winterbach war schnell klar, dass die Partien gegen die SG Meisenheim aufgrund der vielen persönlichen Beziehungen etwas Besonderes werden. Am Samstag ist es so weit, am Felsen treffen beide erstmals aufeinander.
Es ist eines der Spiele, auf das sich viele Fußball-Fans der Region seit Saisonbeginn gefreut haben. Wenn der SV Winterbach und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied am Samstag um 16.30 Uhr die Klingen kreuzen, dann spielt viel Lokalcharakter mit. Aber auch der Vergleich eines Emporkömmlings mit einem der etabliertesten Vereine der Region fasziniert.