Knapp schrammte der SV Winterbach in der Landesliga an einem Punktgewinn vorbei. Trotz starker Leistung und vieler Chancen blieb das Tor aus, während der SV Hermersberg eiskalt zuschlug. Zudem ist beim Aufsteiger die Torwartentscheidung gefallen.

Viel fehlte nicht für den Premierenpunkt des SV Winterbach in der Fußball-Landesliga. Bei der 0:2 (0:1)-Niederlage beim SV Hermersberg lag durchaus ein Remis in der Luft.

„Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit der Steigerung, die wir vom Sonntag über das Pokalspiel am Mittwoch hin zu diesem Auftritt gezeigt haben“, erklärte SVW-Trainer Torben Scherer. Knackpunkt war aus seiner Sicht, dass die Winterbacher ihre Chancen nicht nutzten. Sie warten nach 180 Landesliga-Minuten noch immer auf den ersten Treffer. Das hätten Maximilian Stumm mit einem Lattentreffer, Elias Pfenning alleine vor dem Torwart, aber auch Henry Schneberger und Marius Reidel, der in die Startformation gerückt war, ändern können. „Wir hatten einen der Top-Favoriten der Landesliga am Rande des Punktverlusts. Wenn wir ein Tor machen, nehmen wir einen Punkt mit, vielleicht sogar mehr. Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben alles gegeben“, erklärte der Coach.

Nach eigenem Eckball ausgekontert

Die beiden Treffer der Hermersberger fielen jeweils nach Eckbällen. Beim 1:0 lief Marius Dausmann geschickt ein und köpfte den Ball über die Linie (21.). Vor dem 0:2 hatten die Winterbacher einen Eckball und wurden, da sie – in der 89. Minute nachvollziehbar – aufgemacht hatten, ausgekontert. Der Hermersberger Norman Weis vollendete.

Den Ball holte Samuel Keßler aus dem Tor. Er hütete den Winterbacher Kasten, nachdem ihn das Trainerteam am Freitag im Abschlusstraining zur Nummer eins erklärt hatte. „Wir haben mit beiden Torhütern gesprochen, Max Kretzschmar ist der Herausforderer, aber Samuel hat in den nächsten Wochen unser Vertrauen“, berichtete Scherer.

SV Winterbach: Keßler – Secker (57. Blaum), Augustin (89. Keim), Zimmermann, Fett, Leister – Kunz (66. Görlek), E. Becker – Schneberger, Reidel (73. Stumm) – Pfenning.

So geht’s weiter: am Samstag, 16 Uhr, gegen die TSG Trippstadt.