Gewinner Dominic darf flachsen
Das erste Duell der Bauer-Zwillinge aus Davids Sicht
Dominic (links) und David Bauer zeigen sich mit Familie und Freunden. Auch Ex-Coach „Turbo“ Rodenbusch erlebte dieses besondere
Dominic (links) und David Bauer zeigen sich mit Familie und Freunden. Auch Ex-Coach „Turbo“ Rodenbusch erlebte dieses besondere Duell in Herxheim.
Stefan Ding

David und Dominic Bauer spielen seit ihrem dritten Lebensjahr Fußball – und eigentlich immer gemeinsam. Am vergangenen Wochenende trafen die Zwillinge beim Verbandsliga-Spiel Viktoria Herxheim gegen VfR Baumholder erstmals aufeinander.

Lesezeit 3 Minuten
Sportlich wird das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Steinwenden für David Bauer und seinen VfR Baumholder sicherlich sehr schwierig, doch so kompliziert wie am vergangenen Wochenende bei Viktoria Herxheim wird die Angelegenheit für David Bauer diesmal sicher nicht.
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