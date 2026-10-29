Gewinner Dominic darf flachsen Das erste Duell der Bauer-Zwillinge aus Davids Sicht Sascha Nicolay 29.10.2026, 11:57 Uhr

i Dominic (links) und David Bauer zeigen sich mit Familie und Freunden. Auch Ex-Coach „Turbo“ Rodenbusch erlebte dieses besondere Duell in Herxheim. Stefan Ding

David und Dominic Bauer spielen seit ihrem dritten Lebensjahr Fußball – und eigentlich immer gemeinsam. Am vergangenen Wochenende trafen die Zwillinge beim Verbandsliga-Spiel Viktoria Herxheim gegen VfR Baumholder erstmals aufeinander.

Sportlich wird das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SV Steinwenden für David Bauer und seinen VfR Baumholder sicherlich sehr schwierig, doch so kompliziert wie am vergangenen Wochenende bei Viktoria Herxheim wird die Angelegenheit für David Bauer diesmal sicher nicht.







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